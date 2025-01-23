Под Орлом увековечили память о церкви

Необычную мемориальную доску установили в городе Ливны.

В Ливнах открыта мемориальная доска в память о церкви Вознесения Христова. Об этом сообщат пресс-служба городской администрации. Церемония прошла в Комсомольском сквере. Памятная табличка появилась на месте разрушенного храма благодаря инициативе жителей города, при поддержке Ливенской епархии и администрации города. В мероприятии приняли участие глава Ливен Сергей Трубицин, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Елена Конищева, руководители и представители образовательных организаций и общественных объединений. Мемориальную доску освятил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

«Величественный пятикупольный храм был построен в 1855-1878 годах на средства купца Ивана Адамова на пересечении улиц Почтовая и Никольская (сейчас это улицы Дзержинского и Максима Горького). Он был закрыт в 30-е и снесен в 40-е годы прошлого века», – сообщили в местной мэрии. Сергей Трубицин в свою очередь напомнил, что в Ливнах когда-то насчитывалось 13 храмов, это был город епархиального уровня. Сейчас в городе действуют четыре храма, но скоро их количество увеличится: в центральной части строится Свято-Троицкий Кафедральный собор.

«В этом большая заслуга Ливенской епархии, которая успешно уже более 10 лет работает во взаимодействии с органами местного самоуправления Ливен, – подчеркнул Сергей Трубицин. – Для всех нас важно помнить о своей истории, духовных корнях. Очень важно, в том числе гостей, которые приезжают в Ливны, знакомить не только с достопримечательностями и новыми объектами в городе, но и с нашей историей».

Тем временем, в Орле под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона прошло ежегодное итоговое епархиальное собрание. В нем приняли участие представители духовенства Орловской епархии, а также игумены и игумении святых обителей. В своем докладе Владыка Тихон подвел итоги прошедшего 2024 года, уделив особое внимание ключевым событиям и достижениям епархии. Архипастырь подчеркнул, что год был наполнен трудами на благо Церкви и общества, отметив значительные успехи в социальных и просветительских инициативах.

«Особое место в докладе митрополита заняло упоминание о весомом вкладе епархии в дело поддержки участников СВО и их семей. Владыка Тихон напомнил собравшимся о важности молитвенной и материальной помощи тем, кто защищает Отечество, и выразил благодарность духовенству и мирянам за активное участие в этом деле», – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

ИА “Орелград”