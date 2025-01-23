Скончался экс-начальник орловского ОМОНа Василий Макаренко

Прощание проходит в эти минуты.

Макаренко было 68 лет. Известно, что его похоронят в Орле на Аллее Славы Наугорского кладбища. В эти минуты в храме Казанской иконы Божьей Матери (на Наугорском шоссе, 66) проходит отпевание.

Василий Макаренко являлся полковником полиции в отставке. Он командовал ОМОНом региона с 2001-го по 2016-й годы. Шесть раз возглавлял отряд в служебных командировках на Северный Кавказ. В одной из таких командировок получил боевое ранение.

В 2015-м Макаренко стал победителем городского конкурса «Лица года» в номинации «Служить России»

Был награждён Орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней, медалями «За Отвагу», «За спасение погибавших», «За отличие в охране общественного порядка».

ИА «Орелград»