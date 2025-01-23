Орловский губернатор обратил внимание на Бетонный переулок

Жильцы одного из домов пожаловались, что здание разрушается.
Сейчас здесь проживают около 100 человек.
На прямом эфире в социальных сетях Андрей Клычков рассказал, что в ближайшее время состоится встреча с участием жильцов и представителей управляющей компании – «ВКХ Орловское». Там и будут достигнуты дальнейшие договорённости.
Поручение было дано Андреем Клычковом на рабочем совещании. В тот же день представители городской администрации посетили дом, пообщались с жителями. Достигнута договоренность о встрече с УК «ВКХ Орловское» в ближайшее время.
«Нужно будет проводить экспертизу по дому для признания его аварийным. Город Орёл готов это сделать за свой счет», – указал губернатор.
Также с жильцами уже встретился заместитель мэра Орла Сергей Филатов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, их мнения расходятся. Некоторые настаивают на получении статуса аварийного дома и расселении, некоторые считают, что хватит и капитального ремонта.
Также Клычков «прошёлся» и по данной УК в целом. По словам губернатора, жалобы на её работу поступают не в первый раз.
«Разберёмся, почему она не выполняет свои обязательства, неактивно реагирует на вопросы граждан. Деньги люди платят в соответствии с установленными тарифами, поэтому нужно ответственно работать», – отметил Клычков.
ИА «Орелград»