Орловский губернатор обратил внимание на Бетонный переулок

23.1.2025 | 11:35 ЖКХ, Новости

Жильцы одного из домов пожаловались, что здание разрушается.

Фото: obl1.ru

Сейчас здесь проживают около 100 человек.

На прямом эфире в социальных сетях Андрей Клычков рассказал, что в ближайшее время состоится встреча с участием жильцов и представителей управляющей компании – «ВКХ Орловское». Там и будут достигнуты дальнейшие договорённости.

Поручение было дано Андреем Клычковом на рабочем совещании. В тот же день представители городской администрации посетили дом, пообщались с жителями. Достигнута договоренность о встрече с УК «ВКХ Орловское» в ближайшее время.

«Нужно будет проводить экспертизу по дому для признания его аварийным. Город Орёл готов это сделать за свой счет», – указал губернатор.

Также с жильцами уже встретился заместитель мэра Орла Сергей Филатов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, их мнения расходятся. Некоторые настаивают на получении статуса аварийного дома и расселении, некоторые считают, что хватит и капитального ремонта.

Также Клычков «прошёлся» и по данной УК в целом. По словам губернатора, жалобы на её работу поступают не в первый раз.

«Разберёмся, почему она не выполняет свои обязательства, неактивно реагирует на вопросы граждан. Деньги люди платят в соответствии с установленными тарифами, поэтому нужно ответственно работать», – отметил Клычков.

ИА «Орелград»


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