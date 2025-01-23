В Орле «Оазис» стал «адом»

Жители многоэтажки четыре года бьются за покой.

Вопрос реализации алкоголя в объектах общественного питания обсудили 23 января на заседании комитета Горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства. В Орле несколько лет ведется наступление на «рюмочные» в многоквартирных домах и во дворах. Увеличена минимально допустимая площадь для таких заведений. Введены ограничения на продажу алкоголя с 21 часа. Перечень подлежит актуализации. Однако жалобы от жителей продолжают поступать, констатировал заместитель председателя Горсовета Сергей Швалов.

«Что мешает местному самоуправлению навести порядок? Шум, песни, пляски, антисанитария», – обрисовал обстановку типичных заведений Швалов.

Заместитель мэра Алексей Степанов заверил, что власти делают возможное «в рамках полномочий». По жалобам оперативно выезжают на объект. Материалы передаются в УМВД Роспотребнадзор, департамент промышленности и торговли администрации Орловской области. «Внедряться в хоздеятельность – это превышение полномочий, к сожалению», – пояснил Степанов.

Как живется на стыке полномочий федерации, региона и города описала женщина из дома №85 по улице Комсомольской.

«Мы проживаем в этом аду. На первом этаже «Хмельной оазис». На протяжении 4 лет воюем. Проверки – все это вранье. У нас кипа отписок. На моменты дебошей милиция даже не приезжает. Каждый день разные дебоширят. До 21 – ради бога. Но всю ночь!»

Начальник отдела лицензионной деятельности управления промышленности и торговли, департамента промышленности и торговли Орловской области Святослав Кугот пояснил, что площадь зала соответствует требованиям, иначе не была бы выдана лицензия. Также, если в кафе и буфетах ограничена продажа алкоголя после 21 часа, но распитие не запрещено. Кроме того, факт нарушения должен быть зафиксирован.

«Набрали бутылок и сидят всю ночь?» – спросил председатель комитета Владимир Бутусов и получил утвердительный ответ.

По славам Святослава Кугота с проверкой на место выехать не могут. Любые такие мероприятия должны быть одобрены прокуратурой. Но практика показала, что согласование надзорный орган дает в случае наличия вреда жизни и здоровью или их угрозы.

«Получены отказы. Нет ни вреда, ни риска. Вся наша работа – вынесение предостережений», – сообщил Кугот. По его словам, наметилась еще одна проблема: массовые попытки переоформить объекты в ресторан (этот тип объектов не ограничен по времени продажи алкоголя). Поступило 14 заявлений, отказы получили в восьми случаях, шесть согласовали («Честер», «Оливия», LevOne, «На Привале» и один гастропаб). Отказано в переводе филиалам «Море пива» и «Рюмошная».

Представитель УМВД проинформировал, что в 2024 году зафиксировано 44 правонарушения, касающихся незаконной продажи алкоголя и нарушения правил реализации. Протоколы, фото- и видеодоказательства рассматриваются в суде.

«Что касается «Оазиса», каждое сообщение фиксируется. Может быть не ежесекундно», – добавил полицейский.

По словам полицейского хмельные посетители привлекались за мелкое хулиганство 18 раз. Один раз привлекли продавца. При этом «нужны неопровержимые доказательства» факта реализации алкоголя вне установленного времени, подчеркнул правоохранитель.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков предложил людям самим перейти в наступление. Долевая форма собственности в МКД предполагает, что граждане, если не нравится поведение соседа, могут организовать общее собрание.

«Большинством вынести решение, что это «не надо», так как нарушаются права. Бизнес будет думать, как заработать. У полиции есть другие важные вопросы. С собственником надо проводить работы и закрывать лавочку. Лицензия не лицензия – статья найдется», – предположил депутат.

ИА «Орелград»