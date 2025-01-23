Во Мценске установили доску в честь Лидии Петровой

Она являлась почётным жителем города, участником ВОВ, отличником народного просвещения.

Новость сообщили в Администрации Мценска.

Мемориальную доску установили на фасаде местной средней школы №1. Здесь Лидия Петрова не только училась, но и работала, причём большую часть своей жизни.

Школьный выпускной пришёлся как раз на 21 июня 1941 года. Уже через год Петрова была в действующей армии, выполняя обязанности фронтовой медсестры. Ей довелось участовать в Сталинградской и Орловско-Курской битве, освобождении Украины, Польши и Германии.

После окончания Великой Отечественной войны Лидия Петрова работала во Мценске преподавателем русского языка и литературы — в школе №3, затем в школах №1 и №4. В 1974 году ей присвоено звание «Отличник народного просвещения». В 1987 году возглавила городской районный совет ветеранов войны и труда. В 1998 году получила звание «Почётный гражданин города Мценска».

На церемонии открытия присутствовали почётные гости, в том числе, родственники Петровой, а также представители городской администрации и совета народных депутатов.

ИА «Орелград»