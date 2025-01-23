На Орловщине все контракты по нацпроектам должны объявить до 1 марта

23.1.2025 | 15:30 Новости, Общество, Экономика

Речь идёт о задачах, запланированных в Орловской области на текущий год.

Фото: ИА «Орелград»

Такая дата была названа на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Её предложил вице-губернатор Вадим Тарасов. «Предлагаю установить срок объявления всех конкурсных процедур до 1 марта текущего года», – заявил он.

Клычков одобрил сроки.

«Годами апробированный период», – заметил губернатор.

Напомним, в этом году в России планируется запустить новые национальные проекты. Они дополнят и разовьют предыдущие.

ИА «Орелград»


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