В орловском ГАИ рассказали детали ДТП с двумя погибшими

Авария случилась на трассе «Орёл-Тамбов» накануне.

ДТП произошло в Свердловском районе рядом с деревней Разбегаевка в 13 часов 45 минут.

52-летний мужчина ехал на «Рено Логан» со стороны Ливен в сторону Орла. Легковушка выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с японским грузовиком Hino, которым управлял 38-летний водитель. Затем грузовой автомобиль врезался в «Ладу Ларгус», а «Рено» – в «Ниву».

Погиб водитель французской иномарки и 61-летняя женщина, пассажирка «Лады». В ней ехали целых шесть человек. Остальные пятеро остались в живых, но получили различные травмы, причём четверых пострадавших пришлось госпитализировать.

В медицинские учреждения отправили 53-летнего водителя «Лады», 49-летнего пассажира и троих пассажирок пенсионного возраста. Впрочем, одну из этих женщин, направленную в больницу Семашко, впоследствии всё же отпустили домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. Три из них — с погибшими или с пострадавшими.

ИА «Орелград»