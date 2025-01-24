Администрация Ливен собирает вещи для вынужденных переселенцев

Требуется зимняя одежда.

Мэрия обратилась к орловцам в своих официальных соцсетях.

Сейчас в Ливнах в пункте временного размещения проживают 68 человек, вынужденно покинувших Курскую область и другие территории. Среди них есть пожилые люди и маленькие дети.

Наиболее важная проблема — зимняя одежда, мужская и женская, а также детская. Принимаются вещи от 32 до 58 размеров. Требуются куртки, тёплые спортивные костюмы. Также не хватает зимней обуви (от 31 до 45 размеров).

Кроме того, нужны шапки. Также переселенцам пригодятся штаны, толстовки и футболки. Не закрыты все потребности в средствах личной гигиены и стиральном порошке.

Администация готова принять только новые вещи. Желающие могут помощь деньгами — тогда переселенцы сами купят необходимое.

Пункт приёма работает на улице Ленина, 18, на втором этаже, в кабинете №8. Помощь принимается по будням с 8 до 17 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (848677) 7-47-38 или 8-930-863-89-00.

ИА «Орелград»