Орловские власти проверят сигнал о загрязнении реки Мцыня

Тревогу забили жители деревни Волково Мценского района.

Соответствующие видео и комментарии появились в социальных сетях под последним прямым эфиром губернатора Андрея Клычкова. Орловцы утверждают, что в русло реки Мцыня слили илистый грунт.

Как рассказывают селяне, это произошло в ходе работ, которые проводит ООО «Гранд Фрайз», учреждённое, в том числе, Агропромышленным холдингом «Мираторг». Напомним, оно строит завод по переработке картофеля. Рядом с Волково пройдёт канализация завода, а Мцыню используют непосредственно для сброса сточных вод.

По словам орловцев, грунт образовался как раз при строительстве канализационной магистрали, после чего его сбросили в реку.

Авторам сообщений ответили с официального аккаунта Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. «Специалистами управления экологического надзора и природопользования будет осуществлено выездное обследование территории», – указали они.

Также чиновники подтвердили, что рядом с Волков во Мцыню будут сбрасывать сточные воды, уточнив, что это соответствует закону. Впрочем, отмечается, что «производственные и поверхностные сточные воды» будут «очищенными». Разрешение на такое пользование рекой дано ООО «Гранд Фрайз» на период с 1 июля 2024-го по 1 июля 2034-го.

ИА «Орелград»