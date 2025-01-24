Орловец выиграл миллион в лотерею

24.1.2025 | 15:11 Новости, Общество

Житель Орла купил билет в отделении «Почты России».

Фото: АО «Почта России»

Как рассказали в пресс-службе компании, орловец приобрёл билет лотереи «Мечталлион» в отделении почты, расположенном на бульваре Молодёжи, дом 20. 19 января он выиграл один миллион рублей.

«Мечталлион» организует Министерство финансов России, а оператором данного проекта является ООО «Спортивные Лотереи». В январе проводятся благотворительные тиражи. Часть средств от продажи билетов направляется в фонд «Галчонок». Он помогает детям с органическими нарушениями центральной нервной системы.

Также в «Почте России» отметили, что целевые отчисления от продажи билетов данной лотереи способствуют развитию отечественного спорта.

Розыгрыши тиражей «Мечталлиона» транслируются на федеральном «Первом канале» по воскресеньям.

ИА «Орелград»


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