Орловец выиграл миллион в лотерею

Житель Орла купил билет в отделении «Почты России».

Как рассказали в пресс-службе компании, орловец приобрёл билет лотереи «Мечталлион» в отделении почты, расположенном на бульваре Молодёжи, дом 20. 19 января он выиграл один миллион рублей.

«Мечталлион» организует Министерство финансов России, а оператором данного проекта является ООО «Спортивные Лотереи». В январе проводятся благотворительные тиражи. Часть средств от продажи билетов направляется в фонд «Галчонок». Он помогает детям с органическими нарушениями центральной нервной системы.

Также в «Почте России» отметили, что целевые отчисления от продажи билетов данной лотереи способствуют развитию отечественного спорта.

Розыгрыши тиражей «Мечталлиона» транслируются на федеральном «Первом канале» по воскресеньям.

ИА «Орелград»