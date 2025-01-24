День рождения Высоцкого отметят в Орле

Традиционное праздничное мероприятие проведет клуб «Вертикаль».

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина 26 января в 15:00 состоится концерт «Бег иноходца». Как пояснили организаторы, мероприятие посвящено дню рождения Владимира Высоцкого, концерт даст клуб «Вертикаль» под руководством Владимира Жуликова. Подобные мероприятия в «Бунинке» проводятся ежегодно. В этом году концерт в честь дня рождения знаменитого актера, композитора и исполнителя назван в честь одной из самых любимых его песен. Стоит отметить, что это будет не просто концерт, а вечер воспоминаний.

«На концерте в исполнении членов клуба и гостей из Орловской области прозвучат стихи и песни Владимира Высоцкого, песни из кинофильмов, написанные им в разные годы, композиции, посвященные Владимиру Семеновичу, а также авторские сочинения участников клуба, – анонсирует «Бунинка». – Для зрителей будут представлены поэтическо-музыкальные композиции, танцевальные номера и театральные миниатюры по творчеству Высоцкого».

Сотрудники отдела искусств «Бунинки» тоже постарались и специально к праздничному концерту подготовили выставку литературы «Актер, поэт, бард Владимир Высоцкий». В состав экспозиции включены сборники стихов и книги. Особое внимание в библиотеке советуют обратить на уникальное издание «Владимир Высоцкий: монологи со сцены (о кино, о театре, о песне)». Кроме того, на выставке будут представлены интересные воспоминания о Владимире Высоцком, которые, как говорят в «Бунинке», «делают доступными читателю малоизвестные и вовсе неизвестные материалы его биографии, нотные сборники и записи самых популярных песен Высоцкого».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»