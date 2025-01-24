Фестиваль актуального кино стартовал в Орле

Организаторы начали прием заявок от участников.

В Орле стартовал прием заявок на участие в открытом Всероссийском конкурсе актуального кино и художественной фотографии «Орлиный взор-2025». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится на базе Орловского государственного института культуры (ОГИК) в целях выявления талантливой молодежи, повышения ее культуры, привлечения внимания специалистов кино-, фото- и видеотворчества к работам молодых авторов.

Кроме того, ставятся задачи организации досуга, воспитания гражданского сознания, межкультурного сотрудничества, сохранения и приумножения культурного потенциала учащейся молодежи и студентов. Учредителем конкурса является ОГИК, а организатором – кафедра режиссуры, мастерства актера и экранных искусств. Программа обширна, помимо состязательной части она включает в себя творческие встречи с деятелями российского кино и телевидения, известными фотохудожниками, мастер-классы по кино-, фото- и телевизионному искусству.

Прием заявок уже стартовал, он продлится по 12 февраля. С 13 по 24 февраля пройдет отбор работ для участия в финале, формирование шорт-листов по заявленным направлениям и номинациям. На период с 24 по 28 февраля 2025 года намечено награждение победителей, организация и проведение показов и выставки фоторабот финалистов. Предусмотрено довольно много номинаций.

Так, по направлению «экранное искусство» жюри определит лучшие игровой короткометражный фильм, документальный фильм, анимационный фильм, социальный ролик и видеопроект, включающий в себя музыкальные клипы, тематические зарисовки и телевизионные репортажи. Здесь же предусмотрена номинация «Война. Победа. Память», в которой выберут лучшую видеоработу патриотической направленности. По направлению «фотоискусство» номинации таковы: постановочный портрет, жанровый портрет, пейзаж, фоторепортаж, концептуальная фотография и «Война. Победа. Память» (фото на патриотическую тему).

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ОГИК и спонсорских поступлений. Участие в нем бесплатное. Однако участники фотоконкурса, чьи работы пройдут в итоговую экспозицию, должны будут перечислить организационный взнос на печать фотографий. Оплата за печать пройденных в итоговую экспозицию работ составляет 200 рублей за фото. Фильмы победителей в конкурсе видеоработ передаются оргкомитету в безвозмездное пользование без передачи авторских прав на срок до окончания заключительного этапа конкурса.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»