В Орле проведут фестиваль казачьей культуры

Проведение фестиваля строится на принципах свободы творческого самовыражения.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте VII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Собирались казаченьки». Центром он проводится при поддержке департамента культуры Орловской области. «Организация и проведение фестиваля строится на принципах общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников», – отмечают организаторы. Цели фестиваля: изучение, возрождение и сохранение казачьей культуры, преемственность традиций и обрядов поколений; патриотическое воспитание в духе казачьих традиций; создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего поколения и казачьей молодежи; популяризация самобытного казачьего творчества и др.

Фестиваль проводится с 20 января по 13 апреля 2025 года в два этапа. Первый этап является отборочным и проводится в заочном формате – претенденты должны прислать организаторам заявку и видеозаписи. Заявки подаются до 30 марта 2025 года включительно в электронном формате путем заполнения специальной формы. Второй этап намечен на 13 апреля, когда в Орле состоится церемония награждения. В фестивале могут принять участие представители казачьих коллективов из разных регионов России (хоры, ансамбли, малые формы) и отдельные исполнители от казачьих хуторских и городских обществ.

Приглашаются также творческие казачьи семьи и любительские коллективы, репертуар которых отражает казачью культуру России во всех жанрах вокального, хореографического и воинского творчества. Предусмотрены номинации «Хореография» и Вокальное творчество». Участники оцениваются в трех возрастных категориях: от 9 до 12 лет, от 13 до 17 лет и старше 18 лет. В программе могут быть использованы произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру, а также произведения на казачью тематику современных авторов и авторов-исполнителей.

В каждой номинации творческие коллективы исполняют два разнохарактерных номера. Солисты и дуэты в каждой номинации исполняют по одному номеру. Жюри будет сформировано из работников Орловского областного центра народного творчества и специалистов по жанровым направлениям, представителей казачества, педагогов Орловского государственного института культуры. Критерии оценки выступлений: уровень исполнительского мастерства, сценическая культура, манера исполнения в традициях казачества, использование в выступлении сценических казачьих костюмов, оригинальность и самобытность исполнения, артистизм. Жюри имеет право отдельные места не присуждать или разделить их между участниками.

Возрастное ограничение:

ИА «Орелград»