В Орле продают бывшую столовую на Веселой слободе

24.1.2025 | 7:34 Новости, Экономика

Начальная цена лота почти 18 млн рублей.

https://torgi.gov.ru/

Решение о реализации принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (протокол от 29.02.2024 № 1пр). Также есть решение Правления АО «ДОМ.РФ» (протокол от 17.01.2025 № 6/01).

Продается здание площадью 2 572,7 кв. метра одновременно с земельным участком площадью 2 693 кв. метра (№ 57:25:0010147:8). Начальная цена  – 17 906 300 рублей. Непосредственно земля оценена в 13,8 млн рублей. Участок расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами «Ж-1». Здание из керамзито-бетонные панелей оценили в 4 млн рублей.

«Физическое состояние здания – условно-удовлетворительное (протекает крыша: имеются значительные следы протечек на наружных и внутренних поверхностях стен, лужи на полу помещений второго этажа), в подвале визуализируются многочисленные следы протечек и общего отсыревания. Отделка требует капитального ремонта», – указано в документации.

В комнатах также находятся остатки мебели, кухонной утвари и тому подобное, мусор. Часть территории земельного участка используется в качестве стихийной парковки.

Шаг аукциона – 180 тысяч. Желающих побороться за недвижимость ожидают до 24 февраля.

Здании №52А по улице Генерала Родина 1990 года постройки, указано в кадастровой карте.  Раньше в нем располагалась столовая.

ИА “Орелград”


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