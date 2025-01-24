Орловца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Орловской области поставил на учёт в своём доме троих иностранцев.

Нарушение выявила прокуратура Покровского района.

Как установил орган надзора, фактически данные лица не проживали по этому адресу. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («фиктивная постановка на учёт иностранных граждан»).

Дело возбудила полиция. В свою очередь, прокуратура направила в Покровский районный суд иск о признании регистрации недействительной и снятии иностранцев с учёта.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме.

ИА «Орелград»