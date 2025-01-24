В Орловской области сбили два БПЛА

24.1.2025 | 10:40 Новости, СВО

Губернатор заявил, что повреждений и пострадавших нет.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом Андрей Клычков сообщил в своих социальных сетях.

«Каких-либо повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы», – рассказал губернатор. Также он уточнил, что вражеские беспилотники сбили силами ПВО Министерства обороны России.

В самом Минобороны также заявили о двух БПЛА, остановленных в Орловщине этой ночью. Всего за ночь в различных регионах России сбили 121 вражеский беспилотник (в том числе, 37 в Брянской и 17 в Курской областях).

ИА «Орелград»


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