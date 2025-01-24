Орловчанка пожаловалась депутату Госдумы на «расселение по-коммунистически»

Жительница Орловской области утверждает, что её незаконно вынуждают находиться в одной квартире с посторонними людьми.

На личный приём к депутату Госдумы от ЛДПР Евгению Маркову пришла женщина из Орла, ранее проживавшая в известном доме по улице Калинина, 2. Там она являлась нанимателем комнаты, расположенной в коммунальной квартире. Отметим, что женщина жила вместе со своей семьёй — двумя несовершеннолетними детьми, один из которых является инвалидом.

Как следует из жалобы орловчанки, ещё в 2007-м дом признали аварийным, подлежащим расселению и сносу. В 2017-м это решение официально подтвердили в мэрии Орла. Дом должны были расселить до 2024-го года.

При этом в 2020-м году орловчанка подала в суд и добилась, чтобы мэрию Орла персонально обязали предоставить именно ей и её семье новое благоустроенное помещение — общей площадью от 23,9 квадратных метров. Жильё должны были дать по договору социального найма, вне очереди.

В итоге в 2023-м женщине и её семье действительно предоставили новое помещение для жизни — в Северном районе, на Московском шоссе. Это двухкомнатная квартира общей площадью около 50 квадратных метров.

Однако сложилась парадоксальная ситуация. Во-первых, к семье «приписали» ещё одного человека — молодого парня, которому сейчас есть полных 18 лет. Это сводный брат орловчанки — сын её ныне покойного родного отца, но от другой жены.

«Почему-то при живой, здоровой и здравствующей матери, не лишённой родительских прав, признали её сына членом моей семьи», – говорится в заявлении. При этом указывается, что парень всегда проживал со своей матерью.

Кроме того, женщина рассказала, что в суде Северного района рассматривалось дело, решение по которому уже вынесено, но ещё не готово. Орловчанка была на нём уже не истцом, а свидетелем. В качестве истца выступал «Объединённый муниципальный заказчик», а в качестве ответчика — другая семья, состоящая из пяти человек. Из материалов этого дела следует, что данному семейству предоставили комнату в той же квартире, только не по договору соцнайма, а в собственность.

Таким образом, в одной относительно небольшой квартире должны жить «две с половиной» семьи. Орловчанка считает это незаконным. Депутат Госдумы согласился с таким мнением. Марков вспомнил и о партийной принадлежности орловского губернатора, назвав эту ситуацию «расселением по-коммунистически».

«Уважаемый Андрей Евгеньевич! Прошу Вас подключиться и разобраться в ситуации. Уверен, что в городе Орле можно найти отдельную квартиру по договору соцнайма необходимого метража, чтобы 9 человек из разных семей не жили под одной крышей!» – заключил он.

В свою очередь, собственную точку зрения озвучили в пресс-службе Администрации Орла.

«Для начала стоит внести ясность. Речь идёт о коммунальной квартире.

По решению суда гражданка, о которой идёт речь в новости, получила в ней комнату, равнозначную по общей площади ранее занимаемому жилому помещению — в соответствии со статьёй 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации. В августе 2023 года гражданка заключила договор социального найма на предоставленное жилое помещение.

Второй семье площадь в данной коммунальной квартире предоставлена по тому же принципу, в соответствии с ЖК РФ», – рассказали в мэрии.

ИА «Орелград»