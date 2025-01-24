В Орле на «Светлой жизни» посадят 32 дерева

Началась подготовка капитального ремонта дороги, ведущей к озеру.
Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.
Контракт на выполнение капремонта заключён с ООО «Газресурс». Заказчиком выступает «Спецавтобаза».
Капитальный ремонт включает в себя обустройство дорожной одежды, восстановление тротуара, бортовых камней, наведение порядка на прилегающей территории, нанесение разметки и установку знаков, а также электроосветительные работы.
Также планируется высадка 32 деревьев — по 16 саженцев разнолистной липы и остролистного клена. У «Светлой жизни» появится новый автобусный павильон с освещением и урной. Будут обустроены и контейнерные площадки.
«В настоящее время проходит этап подготовительных работ: расчистка площадей от сухостоя и пней с транспортировкой на утилизацию», – рассказали представители заказчика.
ИА «Орелград»