В Орле на «Светлой жизни» посадят 32 дерева

Началась подготовка капитального ремонта дороги, ведущей к озеру.

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Контракт на выполнение капремонта заключён с ООО «Газресурс». Заказчиком выступает «Спецавтобаза».

Капитальный ремонт включает в себя обустройство дорожной одежды, восстановление тротуара, бортовых камней, наведение порядка на прилегающей территории, нанесение разметки и установку знаков, а также электроосветительные работы.

Также планируется высадка 32 деревьев — по 16 саженцев разнолистной липы и остролистного клена. У «Светлой жизни» появится новый автобусный павильон с освещением и урной. Будут обустроены и контейнерные площадки.

«В настоящее время проходит этап подготовительных работ: расчистка площадей от сухостоя и пней с транспортировкой на утилизацию», – рассказали представители заказчика.

ИА «Орелград»