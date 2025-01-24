В Орле на «Светлой жизни» посадят 32 дерева

24.1.2025 | 11:42 ЖКХ, Новости

Началась подготовка капитального ремонта дороги, ведущей к озеру.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Контракт на выполнение капремонта заключён с ООО «Газресурс». Заказчиком выступает «Спецавтобаза».

Капитальный ремонт включает в себя обустройство дорожной одежды, восстановление тротуара, бортовых камней, наведение порядка на прилегающей территории, нанесение разметки и установку знаков, а также электроосветительные работы.

Также планируется высадка 32 деревьев — по 16 саженцев разнолистной липы и остролистного клена. У «Светлой жизни» появится новый автобусный павильон с освещением и урной. Будут обустроены и контейнерные площадки.

«В настоящее время проходит этап подготовительных работ: расчистка площадей от сухостоя и пней с транспортировкой на утилизацию», – рассказали представители заказчика.

ИА «Орелград»


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