В райцентре Орловщины навели порядок с мусорками

24.1.2025 | 15:03 ЖКХ, Новости

Для этого понадобилось вмешательство прокуратуры Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Проблемы выявили в Хомутово. Проверку проводила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Так, оказалось, что контейнерные площадки для сбора мусора, установленные в некоторых местах, не имели ограждений. Так было на улицах Комсомольской, Советской, Панфилова, а также на улице Победы.

В ряде других случаев контейнеры стояли прямо на земле, а не на твёрдом покрытии. Такие нарушения выявили на улице Мира, в переулке Школьном, на той же улице Панфилова и на некоторых других.

При этом администрация Хомутово не принимала должных мер к устранению этих нарушений. Прокуратуре пришлось направить в Новодеревеньковский районный суд соответствующий иск. Его удовлетворили.

«В настоящее время решение суда исполнено, нарушения устранены», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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