Орловщине предрекли рост налоговых сборов

Налоговики озвучили прогноз на ближайшую перспективу.

В Управлении ФНС России по Орловской области обсудили прогнозные показатели первого квартала. Как пояснили в пресс-службе ведомство, произошло это в рамках рабочего совещания, которое провела руководитель региональной налоговой службы Ирина Емельянова. Участники совещания сошлись во мнении о том, что по итогам первого квартала 2025 года в регионе ожидается положительная динамика роста поступлений налогов во все уровни бюджета.

«Ирина Емельянова поставила перед коллективом управления задачи, среди которых обеспечение положительной динамики поступления налогов в бюджеты всех уровней, снижение задолженности, повышение эффективности контрольно-аналитической работы, а также повышенное внимание к новым налогам, специальным налоговых режимам и отраслевым проектам службы», – уточнили в пресс-службе УФНС.

Свои прогнозы ведомство строит на результатах работы в минувшем году и текущей динамике поступлений, которая зависит, в том числе, от многочисленных новшеств, которые с 1 января 2025 года начали работать в обновленном налоговом законодательном поле. Начальник аналитического отдела УФНС в своем докладе подчеркнула, что в 2024 году в регионе уже была зафиксирована положительная динамика – по сравнению с 2023 годом объем платежей увеличился на 15,1 процента, или на 8 миллиардов рублей.

В целом в Орловской области за 2024 год в консолидированный бюджет РФ было собрано более 60,7 миллиарда рублей налогов. При этом поступления в федеральный бюджет превысили 16,7 миллиарда рублей, что на 18,9 процента больше, чем в 2023 году. В территориальный бюджет поступило более 44 миллиардов рублей, показатель 2023 года при этом оказался превышен на 13,8 процента.

Ранее свой прогноз озвучило региональное правительство. Согласно ему, в 2030 году доходная часть консолидированного бюджета Орловской области увеличится на 18,9 процента относительно 2023 года и составит 74,8-77,9 миллиарда рублей, при среднегодовых темпах роста в 2025-2030 годах – 101,4 процента при консервативном варианте прогноза и 102,1 процента – при базовом варианте. К 2042 году доходы консолидированного бюджета Орловской области, предположительно, составят 96,9 миллиарда рублей при консервативном варианте и 101 миллиард рублей при базовом сценарии социально-экономического развития региона.

«Консолидированный бюджет Орловской области в течение ряда лет имеет социальную направленность. На прогнозный период основными направлениями бюджетной политики региона по-прежнему остаются решение социальных задач, реализация значимых программ и мероприятий, направленных на повышение жизненного уровня населения области», – отмечено в социально-экономическом прогнозе правительства региона.

ИА «Орелград»