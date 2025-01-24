В Орле увеличат количество укрытий

Систему гражданской обороны усовершенствуют в рамках новой программы.

Администрация города Орла утвердила муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны» на 2025-2027 годы. Отвечать за ее исполнение будут управление по безопасности администрации города Орла и другие управления, а также МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Программа предусматривает проведение ремонта и увеличение количества защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, оснащение сборных эвакуационных пунктов необходимым имуществом, создание резерва технических средств оповещения населения и тому подобное.

Общий объем финансирования программы составляет 2,658 миллиарда рублей. Так, в 2025 году на ее реализацию планируется выделить 4,846 миллиона рублей, в 2026 году – 246,088 миллиона рублей, в 2027 году – 2,407 миллиарда рублей. Источник финансирования – бюджет города Орла. Основная задача заключается в повышения готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, сохранении жизни и здоровья граждан путем организованного вывоза населения из зон возможных опасностей и его размещение в безопасных районах.

«В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, непрерывной угрозы террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость совершенствования системы гражданской обороны, – говорится в документе. – Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской обороны города, предупреждения, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий».

Реализация поставленных задач позволит улучшить материально-техническую базу сил и средств гражданской обороны города Орла, усовершенствовать систему оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в условиях чрезвычайных ситуаций. В частности, программой предусмотрено оснащение сборных эвакуационных пунктов бензогенераторами, радиостанциями и носилками.

Предусмотрено оснащение санитарно-обмывочных пунктов, станции специальной обработки техники, станции обеззараживания одежды средствами индивидуальной защиты, а также средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля. «Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем», – предупреждают авторы программы.

ИА «Орелград»