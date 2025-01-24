Под Орлом тело пролежало у посёлка 42 дня

Подозреваемая в убийстве задержана.

Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло в Орловском муниципальном округе в посёлке Стишь ещё 9 декабря. Местный житель скончался от ножевого ранения в шею.

Однако тело обнаружили 20 января. Оно лежало не в помещении, а на открытой местности.

Вскоре подозреваемая была задержана и дала признательные показания. Местная жительница рассказала, что в роковой вечер она находилась в доме своего знакомого и занималась приготовлением пищи. Возник конфликт на бытовой почве. Она выбежала из дома и нанесла мужчине множественные удары ножом в шею, стоя у него за спиной.

Затем орловчанка скрыла следы преступления и покинула это место. Ей предъявили официальное обвинение в убийстве. Женщина заключена под стражу.

ИА «Орелград»