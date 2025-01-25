В Орловской области решили сохранить сельское население

Областные власти поставили задачу сохранить число сельчан на текущем уровне.

Обновленные цели и задачи появились в паспорте государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», которую в новой редакции утвердило правительство региона. Действие программы продлено по 2029 год включительно, соответственно, новые целевые индикаторы привязаны к этой дате. В частности, одной из основных целей программы объявлено сохранение к 2029 году доли сельского населения в общей численности населения Орловской области на уровне не менее 33,55 процента.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, в том числе городское население составляло на тот момент 460,8 тысячи человек, или 67 процентов, а сельское – 231,7 тысячи человек, или 33 процента всего населения региона. По предварительной оценке, среднегодовая численность постоянного населения Орловской области по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом сократится на 7,3 тысячи человек и составит 689,1 тысячи человек.

А согласно долгосрочному прогнозу правительства региона, среднегодовая численность постоянного населения Орловской области к 2042 году сократится до 638,6 тысячи человек. При этом численность орловцев трудоспособного возраста сократится с 392,1 тысячи человек на начало 2024 года до 339,4 тысячи человек на начало 2042 года, а их доля в общей численности населения области сократится с 56,6 до 53,1 процента соответственно.

Решать задачу сохранения сельского населения власти региона планируют за счет целого комплекса мер. Ожидается, что помочь сохранить людей на селе сможет достижение к 2029 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 106,62 процента, а также повышение к 2029 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 51,53 процента. Объем финансирования обновленной программы составляет 543,676 миллиона рублей.

ИА «Орелград»