В инфраструктуру Орловщины инвестируют 15 миллиардов рублей

Областные власти утвердили объемы инвестиций на три года вперед.

Правительство региона издало постановление «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Ее действие рассчитано на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Обзор документа провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они подсчитали, что объем финансирования программы на 2025 год составит 5,605 миллиарда рублей, на 2026 год – 6,033 миллиарда рублей, на 2027 год – 4,349 миллиарда рублей.

В настоящий момент в программу включены объекты для капитального ремонта и капитального строительства на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Однако их перечень, равно как и объемы финансирования, могут корректироваться с учетом новых задач и бюджетных возможностей. К слову, аналогичная программа, рассчитанная на период 2024-2026 годов, была принята в соответствии с постановлением правительства Орловской области в декабре 2023 года. Однако теперь она признана утратившей свою силу.

В целях организации в 2025-2027 годах на территории Орловской области работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры губернатор Андрей Клычков обязал ответственных исполнителей государственных программ Орловской области привести в соответствие с новой программой объемы финансирования запланированных мероприятий. По сути, инвестиционная программа является обобщающим документом для всех других программ, в рамках которых планируется строительство и ремонт инфраструктуры, в том числе социальной.

Главных распорядителей бюджетных средств, в роли которых выступают профильные департаменты областной администрации, губернатор обязал заключить соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными государственными учреждениями о предоставлении в 2025 году соответствующих субсидий из областного бюджета. Такие соглашения должны быть подписаны в срок до 15 февраля 2025 года. Кроме того, профильные департаменты обязаны представить в департамент экономического развития и инвестиционной деятельности утвержденные в установленном порядке внутрипостроечные титульные списки переходящих и вновь начинаемых строек и объектов.

ИА «Орелград»