Второй затянувшийся капремонт не привел к аварийности дома на Гостиной

Лишь отдельные элементы памятника в Орле «ограниченно работоспособны».

О результатах независимой экспертизы на заседании профильного комитета горсовета Орла 23 января рассказал заместитель мэра Сергей Филатов. Дом №3 на Гостиной не признан аварийным. Заключение от ООО «Экостройпроект» получено в середине декабря. Лишь отдельные конструкции «ограничено работоспособные», пояснил Филатов.

«Копия заключения, разработанного специализированной организацией, направлена в департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области для принятия решения и составления подробного плана дальнейших мероприятий по приведению конструкций здания в нормативное состояние с указанием всех этапов и сроков их реализации», – указано в пояснительной записке, предоставленной депутатам.

Примечательно, что именно исполнение решения Железнодорожного районного суда от 8 июня 2021 года об устранении недостатков по капитальному ремонту дома Nº 3 по улице Гостиной, проведенному недобросовестной подрядной организацией, привело к очередным проблемам. (Здание капитально ремонтировали в 2016 году. По мнению некоторых жильцов, после дом стал не лучше, а хуже. ООО «Москомреставрация», выполнявшее работы, обанкротилось. В 2021 истёк гарантийный срок на работы). РФКР в 2023 году было выделено финансирование на новые работы. Привлечен подрядчик ООО «Арх-Проект» для выполнения капитального ремонта крыши и фасада. Соответствующий договор заключен 12 сентября 2023 года.

При производстве демонтажа штукатурного слоя обнаружены участки фасада с тотальной деструкцией объема кладки, более половины кирпича, и другие разрушения. Такие дефекты могут привести к обрушению. Инженерная организация ООО «ПроекСтрой», оказывающая услуги строительного контроля, направила в июле 2024 года предписание о приостановке деятельности. Новые открывшиеся виды работ не были предусмотрены перечнем при проведении капитального ремонта общего домового имущества МКД и не могут быть оплачены за счет средств регионального оператора, заявили в РФК.

В настоящий момент подрядчик завершил работы только на крыше. Фасад открыт. В целом работы по контракту не приняты. Проект продолжения «реконструкции», вероятно, будет готов только осенью, сделал прогноз начальник управления по госохране Иван Алтухов. Региональному оператору поручено проработать вопрос реализации мероприятий по консервации фасада здания. Заместитель директора по капитальному ремонту НО «РФКР» Андрей Алешин уточнил, что не предусмотрены ни леса, ни сетка. Оголенный фасад продолжит «украшать» центр города неопределенный срок.

Правда, подрядчик и не обещал, что «косяков не будет» – так он выразился в интервью на старте работ.

ИА “Орелград”