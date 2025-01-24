В Орле в 5 раз увеличили выплаты активным горожанам

Соответствующее постановление издала администрация областного центра.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города № 5462 «Об утверждении Положения «О стимулировании активных граждан города Орла». В первоначальной редакции оно было принято в 2022 году «в целях стимулирования активных граждан, способствующих обеспечению сохранности дорог общего пользования». Основная поправка заключается в том, что размер поощрительной выплаты значительно увеличен. Изначально власти города установили его в сумме 1000 рублей, а своим новым постановлением мэр Парахин увеличил его до 5000 рублей.

Причем по 5000 рублей жители Орла могут получить за каждое обращение, по результатам рассмотрения которого уполномоченным органом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Поясним, что само положение направлено «на активизацию работы по выявлению фактов загрязнения дорожного покрытия, повреждения дорог общего пользования города Орла, на повышение ответственности лиц, осуществляющих перевозку грузов, стимулирование активных граждан, способствующих решению вопросов местного значения в границах города».

Фактически граждан призывают сообщать в администрацию областного центра о случаях повреждения дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, об умышленном создании помех в дорожном движении, о загрязнении дорожного покрытия, о нарушениях правил перевозки грузов, из-за которых произошло запыление или загрязнение дороги и окружающей среды.

При этом по одному и тому же факту правонарушения, совершенному в конкретное время в конкретном месте, гражданин вправе направить не более одного обращения. А в целом за год он должен направить в мэрию не менее трех обращений, чтобы претендовать на выплаты. Важно, чтобы сигналы бдительных граждан нашли свое подтверждение, а выявленные с их помощью виновные были привлечены к административной ответственности.

Ответственным за прием заявление граждан является управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, которое перенаправляет обращения в УМВД России по городу Орлу. Оно же собирает информацию о результатах рассмотрения обращений и ежегодно, в период с 15 по 25 января, подводит итоги за прошедший календарный год и определяет тех, кого будут поощрять.

ИА «Орелград»