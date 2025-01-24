В Орле в областной больнице обесточило операционные

Причиной стали перебои с электричеством.
Об этом сообщили в социальных сетях Орловской областной клинической больницы. Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Однако публикация вышла сегодня утром.
Для решения проблемы в ООКБ задействовали резервную систему жизнеобеспечения. Операции продолжились.
«Пациенты даже не заметили перебоя и наверняка не знают о нем», – рассказали в больнице.
Также в ООКБ отметили, что проблемные моменты медицинские работники и технические службы решили «совместно и без паники».
ИА «Орелград»