В Орле в областной больнице обесточило операционные

Причиной стали перебои с электричеством.

Об этом сообщили в социальных сетях Орловской областной клинической больницы. Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Однако публикация вышла сегодня утром.

Для решения проблемы в ООКБ задействовали резервную систему жизнеобеспечения. Операции продолжились.

«Пациенты даже не заметили перебоя и наверняка не знают о нем», – рассказали в больнице.

Также в ООКБ отметили, что проблемные моменты медицинские работники и технические службы решили «совместно и без паники».

ИА «Орелград»