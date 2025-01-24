В Орле в областной больнице обесточило операционные

24.1.2025 | 12:23 Медицина, Новости, Происшествия

Причиной стали перебои с электричеством.

Фото: vk.com/public217226300

Об этом сообщили в социальных сетях Орловской областной клинической больницы. Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Однако публикация вышла сегодня утром.

Для решения проблемы в ООКБ задействовали резервную систему жизнеобеспечения. Операции продолжились.

«Пациенты даже не заметили перебоя и наверняка не знают о нем», – рассказали в больнице.

Также в ООКБ отметили, что проблемные моменты медицинские работники и технические службы решили «совместно и без паники».

ИА «Орелград»


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