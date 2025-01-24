В Верховском районе Орловщины назначен новый прокурор

24.1.2025 | 12:28 Закон и порядок, Новости

Глава орловской прокуратуры Алексей Тимошин уже представил его коллетиву.

Фото: Прокуратура Орловской области

Должность получила Елена Конюхова.

Известно, что она родилась в 1981-м году. Затем получила высшее юридическое образование. С 2003-го года служит в органах прокуратуры Орловской области.

Конюхова занимала должности старшего помощника прокурора Корсаковского района, помощника прокурора Северного района города Орла, прокурора одного из отделов прокуратуры области, заместителя Новодеревеньковского межрайонного прокурора, прокурора Троснянского района. На последнем месте она проработала около четырёх лет.

Также сообщается, что Евгений Безродный, ранее возглавлявший прокуратуру Верховского района, ушёл на пенсию.

ИА «Орелград»


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