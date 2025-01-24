В Орловской области проснулись клещи

Причиной стала тёплая и бесснежная зима.

Как сообщили «Принт-ТВ» специалисты ливенского «Центра ветеринарии», местные владельцы собак уже снимают опасных паразитов со своих четвероногих любимцев.

«Ветеринары рекомендуют внимательно осматривать домашних животных после прогулки», – указывает СМИ.

Отметим, что пока погода не собирается меняться. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют лишь дальнейшее увеличение температур, а также осадки в виде дождя и снега. Например, «Гисметео» обещает жителям Орла плюсовые значения днём и ночью с понедельника по пятницу. Небольшое похолодание ждут только на последних выходных января.

ИА «Орелград»