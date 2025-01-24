За год на Орловщине возбудили 100 дел по махинациям с пропиской мигрантов

24.1.2025 | 14:45 Закон и порядок, Новости

Их заводили орловские органы внутренних дел.

Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт об итогах 2024-го года. Дела возбуждались по фактам фиктивной регистрации либо фиктивной постановки на учёт по месту пребывания (322.2 и 322.3 УК РФ). Такую незаконную поддержку орловцы оказывали иностранным гражданам (либо лицам без гражданства).

Также за год правоохранительные органы возбудили восемь уголовных дел по факту организации каналов нелегальной миграции (в рамках статьи 322.1 УК РФ).

В 2024 году с миграционного учета сняли 213 иностранных граждан, получивших свой статус на фиктивных основаниях. В отношении 117 иностранцев приняты решения о сокращении срока их пребывания на территории России.

В настоящее время в Орловской области состоят на учете 9242 иностранных гражданина.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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