Завтра под Орлом будут раздавать одежду

24.1.2025 | 13:00 Новости

Акцию проведут в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка.

Фото: Орловская митрополия

Она состоится в местном храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», на улице Советской, 99. Мероприятие начнётся в 10 часов.

Как пояснили в митрополии, в отдел социального служения и церковной благотворительности Орловской епархии поступила партия молодёжной одежды. Её общая стоимость — около 2 миллионов рублей. Это гуманитарная помощь, предназначенная для нуждающихся.

Раздачу помощи решили приурочить ко дню памяти мученицы Татьяны (и Дню российского студенчества). Частица мощей этой святой хранится в данном православном храме.

«Приглашаются все нуждающиеся семьи, включая многодетные, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО и беженцы», – указали в пресс-службе Орловской митрополии.

ИА «Орелград»


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