Две сотни пьяных водителей поймали в Ливнах

Всего в Ливенском районе выявлено почти тысяч нарушений Правил дорожного движения.

В 2024 году сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Ливенский» выявлено 6829 нарушений норм и правил, действующих в сфере дорожного движения. В их числе оказались 228 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 3,34 процента от общего количества выявленных нарушений. Кроме того, за прошедший год выявлено 152 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими действующих водительских прав или лишенных такого права, что составляет 2,23 процента от общего числа выявленных нарушений.

Такие данные приведены в информационно-аналитической записке о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Ливенский» за 2024 год. Из отчета также следует, что за прошлый год зафиксировано 140 фактов выезда на сторону, предназначенную для встречного движения, что составляет 2,05 процента от общего количества выявленных в дорожной сфере правонарушений. Также выявлено 518 фактов непредставления преимущества в движении пешеходов, что составляет 7,58 процента от общего числа.

Однако отмечают в Госавтоинспекции и тот факт, что 1284 нарушения Правил дорожного движения совершили пешеходы, а удельный вес таких нарушений в их общем количества составил 18,8 процента. В целом в 2024 году на автодорогах города Ливны и Ливенского района произошло 665 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 481 в самом городе Ливны. По сравнению с 2023 годом количество ДТП сократилось на 26 единиц. Увы, не обошлось без жертв.

В результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ливенского района в 2024 году погибли пять человек, в том числе двое – на улицах города Ливны. Еще 81 человек получил ранения различной степени тяжести 81 человек, в том числе в городе – 31. «На территории обслуживания зарегистрировано 14 ДТП с участием детей (в городе – 2), в результате которых 8 детей получили ранения (в городе – 2). Погибших детей на территории города Ливны нет», – резюмируют в МО МВД России «Ливенский».

ИА «Орелград»