В Орловской области помогут самозанятым

Поддержка предусмотрена в рамках государственной программы.

Паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» в новой редакции утвердило правительство региона. Ее куратором является Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам. Ответственным исполнителем является региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Действие программы областные власти продлили по 2029 год и уточнили ее цели. Цель №1 – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Цель №2 – запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата.

Объем финансового обеспечения за весь период реализации программы установлен в сумме 2,892 миллиарда рублей. Появилась в программе и прямая связь с национальными целями развития Российской Федерации. В частности, регион будет помогать стране в достижении таких целевых показателей, как «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек» и «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».

Из обновленного паспорта программы следует, что к 2029 году не менее 60 малых предпринимателей и самозанятых граждан получат поддержку по направлению «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)». Непосредственно финансовую поддержку получат не менее пяти субъектов МСП, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По данным правительства, в 2024 году государственными микрофинансовыми организациями орловским самозанятым было предоставлено микрозаймов по льготной ставке на 1,9 миллиона рублей, а инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития самозанятым было оказано свыше 200 информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах. Вдобавок свыше 1,9 тысячи таких услуг было оказано им на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Принятые правительством Орловской области общесистемные меры поддержки предусматривают оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, информационной и консультационной поддержки субъектам МСП. Считается, что они окажут содействие конкуренции и созданию благоприятного предпринимательского климата. К слову, в Орловской области активную поддержку субъектам МСП и самозанятым гражданам оказывают некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» и некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Орловской области».

ИА «Орелград»