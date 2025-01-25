Под Ливнами грузовик опрокинулся на ГАЗель

25.1.2025 | 16:18 Новости, Происшествия

Пострадали два человека, сообщили в орловской полиции.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

ДТП произошло накануне, 24 января, в деревне Моногарово в районе дома №19 по улице Октябрьская. Около 11:20 водитель КамАЗа, мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением, перевернулся и наехал на автомобиль ГАЗ 330232, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения.

ГАЗ в это время остановился перед пересечением улиц Народная и Октябрьская, пояснили в Госавтоинспекции. В результате аварии водитель ГАЗели был госпитализирован в травматологическое отделение. Его пассажирка, женщина 1981 года рождения, получила травмы и будет лечиться амбулаторно.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

ИА “Орелград”

 


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