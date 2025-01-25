Год защитника Отечества откроют в Орле

Открытие Года защитника Отечества состоится в «Бунинке».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала открытие Года защитника Отечества, объявленного в 2025 году президентом Владимиром Путиным. Церемония намечена на 13 часов дня 27 января, пройдет она в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Программой мероприятия запланированы выступления участников СВО, знакомство с редкими изданиями из фондов библиотеки, историческая композиция «Непокоренный Ленинград» и презентация цикла книжно-иллюстративных выставок «Вехи Доблести и Славы России».

«Проведение Года защитника Отечества имеет особую значимость в условиях проведения Россией Специальной военной операции и преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, – отмечают в «Бунинке». – Это не просто календарная дата, а выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. Это год, который напоминает нам о важности исторической памяти, памяти о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину во славу наших отцов, дедов, прадедов».

А на следующий день, 28 января, в 11:00 в «Бунинке» состоится межрегиональный телемост «Защитники Отечества». Его организатором выступает Орловский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с Общественной палатой Орловской области. Телемост будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками станут ветераны из Орловской, Курской, Брянской, Белгородской и Тульской областей.

Также к телемосту подключатся сотрудники учреждений культуры указанных регионов, муниципальные координаторы движения «Навигаторы детства», советники директоров школ и техникумов. В каждом регионе площадками запланированной видеоконференции станут областные и муниципальные библиотеки. К участию организаторы также приглашают организации, желающие поделиться креативными идеями и наработками, готовые к совместной плодотворной работе.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»