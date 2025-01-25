Орловская митрополия пригласила на показ фильма Серебренникова

Также планируют вдумчиво поговорить о границах веры, свободы и фанатизма.

26 января в 15:30 в Резиденции Управляющего Орловской епархии пройдет кинолекторий с показом российской драмы «Ученик» Кирилла Серебренникова. Фильм, основанный на пьесе Мариуса фон Майенбурга, получил признание на 69-м Каннском кинофестивале и награду Европейской киноакадемии.

Это история о подростке, чья жизнь меняется под влиянием религиозных идей, превращая его из обычного школьника в фанатика. Обсуждение проведет иерей Артемий Торопов, с участием молодёжного движения «Сердце юности», сообщается в соцсетях Орловской митрополии.

Адрес: Монастырская площадь, дом 1.

ИА “Орелград”