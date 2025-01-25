Павла Меркулова наградили Орденом Александра Невского

Президент России отметил заслуги главы орловского вуза и зампреда областного совета.

Значимой награды, Ордена Александра Невского, удостоился Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, руководитель Российского военно-исторического общества в Орловской области, заместитель председателя регионального парламента (а также глава комитета облсовета по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Орловца отметили наградой с формулировкой «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Орден Александра Невского является единственной наградой, которая существовала (пусть и с определёнными изменениями) в наградных системах Российской империи, СССР и Российской Федерации. В Российской империи с 1725-го по 1917-й существовал Орден Святого Александра Невского, в СССР с 1942-го по 1991-й – Орден Александра Невского. В современной России эта награда вручается с 2010-го года.

ИА «Орелград»