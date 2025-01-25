На Орловщине реорганизуют школу-интернат для сирот

Соответствующее распоряжение издал губернатор Андрей Клычков.

Как следует из распоряжения губернатора, решение принято в целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности бюджетных учреждений Орловской области дополнительного образования, повышения качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей. Основанием стало положительное заключение комиссии, которая оценивала возможные последствия реорганизации бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный».

Согласно распоряжению губернатора, к «Юбилейному» будет присоединено казенное учреждение Орловской области «Тельченская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». Андрей Клычков распорядился сохранить основные цели деятельности и наименование «Юбилейного». Интернат в селе Тельчье, расположенный на территории Мценского района, станет его филиалом.

Руководству центра «Юбилейный» губернатор поручил в установленном порядке обеспечить подачу в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомления о начале процедуры реорганизации. Уведомление появится и в средствах массовой информации. Функции и полномочия учредителя реорганизуемого учреждения от имени Орловской области будет выполнять департамент образования.

Последнему предписано в срок до 1 марта 2025 года провести организационно-правовые мероприятия по реорганизации и внести изменения в устав центра «Юбилейный». Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области, осуществить необходимые действия по передаче имущества Тельченской школы-интерната для детей-сирот реорганизуемому учреждению. Курировать процесс будет заместитель губернатора по социальной политике.

ИА «Орелград»