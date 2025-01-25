В Орловской области разыграют премию Афанасия Фета

В регионе стартовал прием заявок на соискание ежегодной премии.

В Орловской области стартовал прием заявок на соискание VI открытой ежегодной поэтической премии имени Афанасия Фета. Ее организатором конкурса традиционно выступает администрация Мценского района. Прием заявок продлится до 1 апреля 2025 года, а к участию приглашаются авторы русскоязычных поэтических сборников, изданных в течение 2023-2024 годов.

«Согласно положению о конкурсе, каждая заявка должна содержать ходатайство направляющей организации, заполненную анкету номинанта по установленной форме, два экземпляра изданной книги и макет книги на электронном носителе – он может быть выслан на электронную почту, – сообщает администрация Мценского района. – Компетентной комиссией будет оцениваться единство художественного взгляда на мир, продолжающего традиции Афанасия Фета».

Также жюри оценит оригинальность замысла, образность и художественную выразительность произведений, общую литературную и стилистическую грамотность, целостность книги как единого произведения. Заявки принимает отдел культуры администрации Мценского района. Организаторы информируют, что победителю будет присвоено звание – лауреат премии имени Афанасия Фета. Также он получит диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Церемония награждения состоится в июле на районном празднике «За околицей» (возрастное ограничение 6+).

Открытая ежегодная поэтическая премия имени Афанасия Фета учреждена в 2019 году администрацией Мценского района по инициативе Орловской областной организации Союза писателей России. Она присуждается талантливым авторам за создание высокохудожественных стихотворных произведений, продолжающих традиции фетовской лирики. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования произведений не устанавливается.

Правом выдвижения кандидатур для участия в конкурсе на соискание премии обладают книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации. По сообщению пресс-службы губернатора, ранее лауреатами премии становились поэты Валерий Хатюшин (Москва), Юрий Ключников (Новосибирск), Сергей Штильман (Москва), Николай Пидласко (Санкт-Петербург).

ИА «Орелград»