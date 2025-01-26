Убийца из орловской глубинки проведёт за решеткой 8,5 лет

Обвинительный приговор обращен к исполнению.

Решение по данному уголовному делу в первой инстанции еще осенью прошлого года вынес Новодеревеньковский районный суд. Затем осужденный подал апелляционную жалобу, не признав свою вину, но областная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения. Теперь приговор вступил в законную силу. Вердикт вынесен в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суды двух инстанций пришли к выводу о том, что он совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Трагедия произошла в январе 2024 года в одной из деревень Новодеревеньковского района. Из показаний подсудимого и свидетелей следует, что в тот день он во дворе чинил свою машину. К нему подошел односельчанин, попросивший у него деньги в долг. Денег у подсудимого не оказалось, но он сказал, что знает, у кого можно занять.

Вместе они пошли к знакомому подсудимого и заняли у него 300 рублей. На эти деньги купили два литра самогона, который приятели распили совместно. О том, что было дальше, подсудимый помнит фрагментарно. Следствие же установило, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился домой к другому односельчанину. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в поножовщину.

Как следует из приговора, подсудимый умышленно и со значительной силой нанес потерпевшему не менее 11 ударов в область расположения жизненно-важных органов – головы и шеи. Также неустановленным следствием тупым твердым предметом он нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы и грудной клетки. Раны оказались смертельными, потерпевший погиб на месте преступления.

Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, но его вина была доказана. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены исковые требования родственницы погибшего – осужденный должен выплатить ей компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 800 000 рублей.

ИА «Орелград»