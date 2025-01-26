Мценским чиновникам велели повышать доходы

Местному бюджету прописали оптимизацию.

Администрация города Мценска утвердила план мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета на 2025 год. Ответственным исполнителям предписано ежеквартально направлять в финансовое управление отчеты о выполнении плана. Последний предусматривает целый ряд мероприятий, включая проведение оценки эффективности налоговых расходов – пониженных ставок по налогам, установленных на территории города Мценска. Цель такой оценки заключается в определения целесообразности дальнейшего применения преференций.

Администрация велела подчиненным обеспечивать рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города по сравнению с уровнем его исполнения за минувший год. Для этого утверждена специальная «дорожная карта». В план же включено «проведение своевременных мероприятий по недопущению возникновения задолженности по неналоговым доходам», активизация претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности в бюджет города Мценска».

Искать дополнительные бюджетные средства призвана также межведомственная комиссия, созданная для работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, задолжавшими по различным платежам в местный бюджет. Мэрия предписала подчиненным наладить эффективное взаимодействие с налоговым органом и службой судебных приставов «по вопросам повышения собираемости налоговых доходов». Реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества также должна стать одним из залогов успешной бюджетной политики.

Кроме того, на 2025 год намечено проведение инвентаризации земельных участков и выявление объектов налогообложения, по которым еще не проведена кадастровая оценка – для ее последующего проведения. Запланированы и многочисленные мероприятия по оптимизации расходов бюджета, первым шагом к чему станет инвентаризация принятых расходных обязательств бюджета города Мценска.

В план включено рассмотрение вопроса о приостановке выделения средств из бюджета города Мценска – расходов, не являющихся обязательными к исполнению. Важным требованием стало соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, контроль за эффективным использованием имущества бюджетными учреждениями, в том числе сдаваемого в аренду. Предусматривается утверждение «дорожной карты» по погашению просроченной кредиторской задолженности бюджета города Мценска и бюджетных учреждений с установлением ежеквартальных целевых показателей по снижению или неувеличению таких долгов.

Предусмотрено и соблюдение требований к предельным значениям дефицита бюджета муниципального образования и предельному объему заимствований, залогом чего станет мониторинг состояния муниципального долга и оценка расходов на его обслуживание. Напомним, общий объем доходов бюджета города Мценска на 2025 год утвержден в размере 1,49 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – в размере 1,127 миллиарда рублей. Общий объем расходов составит в этом году 1,493 миллиарда рублей, дефицит бюджета утвержден в сумме 3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»