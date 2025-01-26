В Орловской области опрокинулась машина с подростками

Травмы получили три человека.

За рулем «Лады Приоры» находился водитель 2008 года рождения, не имея водительских прав. Он двигался по трассе «Ливны – Красная Заря». Около 4:00 на 9-м километре автодороги подросток потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области, водитель и его пассажиры, также несовершеннолетние, получили травмы. Их доставили в Ливенскую больницу. Госпитализированы водитель и 14-летний пассажир. 16-летний пассажир отпущен на амбулаторное лечение.

ИА “Орелград”