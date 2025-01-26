В Орловской области опрокинулась машина с подростками

26.1.2025 | 12:11 Новости, Происшествия

Травмы получили три человека.

Фото: Управление Госавтоинспекции по Орловской области

За рулем «Лады Приоры» находился водитель 2008 года рождения, не имея водительских прав. Он двигался по трассе «Ливны – Красная Заря». Около 4:00 на 9-м километре автодороги подросток потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области, водитель и его пассажиры, также несовершеннолетние, получили травмы. Их доставили в Ливенскую больницу. Госпитализированы водитель и 14-летний пассажир. 16-летний пассажир отпущен на амбулаторное лечение.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования