Областной архив отреставрировал 500 дел

Важной и кропотливой работой занимались сотрудники реставрационной мастерской.

В 2024 году сотрудники реставрационной мастерской провели большую работу по воссозданию первоначальной формы похозяйственных книг, поступивших на хранение в архив в плохом физическом состоянии. Всего за 2024 год отреставрировано более 500 дел. Об этом сообщает Государственный архив Орловской области.

«Похозяйственная книга – это официальный документ местных органов исполнительной власти советского периода, введенный в 1934 году с целью ведения первичного административного учета сельского населения и наличия у него земли, жилых построек, скота и другого имущества, – пояснили в ведомстве. – Похозяйственные книги являются один из ключевых источников в составлении родословной и зачастую становятся отправной точкой при проведении генеалогического исследования».

Такие документы хранятся в фондах сельсоветов, а в Госархиве Орловской области хранятся большей частью похозяйственные книги послевоенных лет. Зачастую они же поступают в архив в плохом техническом состоянии. Между тем, они хранят очень важную и ценную информацию, которую надо спасать и сохранять. В госархиве уточнили, что описи сельсоветов Орловской области, в разрезе районов, будут оцифрованы в плановом порядке, что позволит сохранить данные. Общие сведения о составе фондов сельсоветов можно найти в «Путеводителе архива».

Ранее госархив сообщил о начале работы стендовой выставки «Губернский город», которая открылась в читальном зале. В ее экспозиции представлены фотографии исторических зданий в Орле и проектные документы на их возведение. Демонстрируются снимки из фонда Орловской губернской строительной и дорожной комиссии. Среди экспонируемых документов архивисты выделяют план усадебного места с домом и служебными постройками купца Аполлонова на Московской улице, датированный 1897 годом.

Также в экспозицию включена фотография сохранившегося до наших дней дома Аполлонова, выполненная сотрудником архива в 1971 году. Кроме того, на выставке представлен проект на постройку каменного дома орловской временной купчихе Иордан на Болховской улице (апрель 1856 года) и фотография этого дома, сделанная в 1981 году; проект фасада для постройки каменного дома на месте купеческого брата Василия Щепкина по улице Болховской в Орле (1879 год, архитектор – академик Тибо-Бриниоль) и фотография с видом на дом Щепкиных начала XX века.

ИА «Орелград»