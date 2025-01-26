На жилищную программу потратят более 4,3 миллиарда рублей

Областные власти продлили действие программы развития жилищного строительства.

Правительство региона обновило паспорт государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Ее куратором является заместитель губернатора Владимир Ивановский. Второй этап программы продлится по 2029 год включительно. Она предусматривает оказание поддержки 147 семьям и отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий на территории Орловской области с учетом софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Также запланировано оказание поддержки 48 семьям и отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий на территории Орловской области за счет средств федерального бюджета и 1377 семьям – за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования программы установлен в сумме 4,392 миллиарда рублей. Программа послужит региональным инструментом достижения национальной цели Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни». В частности, для региона установлен целевой показатель «Повышение доступности жилья на первичном рынке».

К слову, в соответствии с постановлением правительства об утверждении государственной программы «Развитие строительного комплекса Орловской области» ввод жилья в 2025 году в регионе должен составит 330 тысячи квадратных метров, в 2027 году – 372 тысячи «квадратов», в 2029 году – 540 тысяч «квадратов». По прогнозам областных властей, ввод жилья в период с 2030 по 2042 годы будет поддерживаться на уровне 330 тысяч квадратных метров в год.

В правительстве региона отмечают, что жилищное строительство является наиболее важной составляющей деятельности строительных организаций Орловской области. В 2023 году в регионе было введено 374,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что на 0,1 процента превысило уровень 2022 года. Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств тогда было введено жилья общей площадью 194,8 тысячи «квадратов», или 52 процента от общего объема введенного жилья. В рамках реализации регионального проекта «Жилье» плановый объем ввода жилья в 2024 году составляет 322 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»