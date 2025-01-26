Юристы бесплатно помогли сотням пожилых орловцев

В регионе подвели итоги проекта правовой защиты людей старшего поколения.

В Орловской области в рамках проекта «Правовая защита старшего поколения» 638 граждан получили бесплатную юридическую консультацию на личном приеме. Кроме того, 110 правовых документов было подготовлено командой» бесплатных юристов», 34 человека получили помощь в виде судебного представительства, а 129 человек прослушали правовые лекции. Такие данные были озвучены в рамках круглого стола, прошедшего на базе Орловского государственного университета имени Тургенева.

Его участниками стали представители органов государственной власти, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, прокуратуры региона, Управления Минюста, Орловского облсуда, общественных организаций и др. Проект «Правовая защита старшего поколения» при поддержке Фонда Президентских грантов реализуют члены Орловского регионального отделения Ассоциации юристов России. Как сообщили в этой организации, участники круглого стола обсудили актуальные вопросы, с которыми чаще всего обращается старшее поколение, подвели итоги годовой работы.

Так, буквально на днях исполнительный директор – руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Юлия Сазонова прочитала правовую лекцию на тему «Осторожно, мошенники. Что важно знать?». Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки Орловской области. Представители старшего поколения узнало о новых способах и методах, используемых мошенниками, о мерах самозащиты от таких уловок, а также об алгоритме действий в случае, если мошенникам все-таки удалось обмануть свою жертву. Лекция была прочитана в рамках проекта «Правовая защита старшего поколения».

«В ходе обсуждения актуальных вопросов старшего поколения в регионе, а также достигнутых результатов, деятельность по проекту была признана социально значимой, а сложившееся взаимодействие между различными структурами эффективным для обеспечения реализации законных прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста», – сообщается релизе регионального отделения Ассоциации юристов России.

ИА «Орелград»