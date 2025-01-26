В Орловской области колонию-поселение признали нарушителем закона

Режимное учреждение «неправильно» приобрело стенды.

Комиссия Орловского УФАС России признала факт нарушения ФКУ «Колония-поселение № 3 УФСИН по Орловской области» пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении электронного аукциона на приобретение стендов. Но в связи с наличием уже исполненного контракта, заключенного по результатам проведенного аукциона, предписание антимонопольщики решили не выдавать. К тому же решение антимонопольного органа может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд, либо в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы.

Антимонопольное дело в отношении орловской колонии-поселения было возбуждено по жалобе, поданной компанией «Сфера Принт» из города Кирова. Изучив жалобу, Управление усмотрело в действиях ФКУ «Колония-поселение № 3» при проведении аукциона признаки нарушения Закона о защите конкуренции, выразившиеся неправомерном допуске победителя к участию в аукционе. Кстати, в рамках заседания представитель колонии признал факт нарушения антимонопольного законодательства.

Комиссия установила, что в мае 2024 года колония-поселение разместила в Единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона на приобретение стендов. Начальная максимальная цена контракта составляла 58 479 рублей. На участие в аукционе было подано восемь заявок. Все были признаны соответствующими и допущены к участию в торгах. Победителем стал один из индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с законом в извещении был установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Но антимонопольщики установили, что в заявке победителя, как, впрочем, и в ряде других заявок, отсутствовало указание (декларирование) номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции. При таких условиях заявки участников закупки приравниваются к заявкам, в которых содержится предложение о поставке иностранных товаров. Однако в данном случае заявки всех участников были признаны соответствующими требованиям извещения.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что ФКУ «Колония-поселение № 3» при проведении аукциона на приобретение стендов неправомерно допустило организацию к участию в аукционе и признало ее победителем, что привело к созданию необоснованных препятствий для участников закупки, – уточнила пресс-служба Орловского УФАС России. – Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС признало в действиях ФКУ «Колония-поселение № 3» нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции».

ИА «Орелград»