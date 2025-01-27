«Строймагистраль» за 1,4 миллиарда отремонтирует участок «Орел-Тамбов»

Капремонт планируют провести на 15 километрах трассы.

Баннеры о стартующих работах уже размещены у поселка Малая Куликовка. Капремонт будет проводиться на участке от 6 до 21 километра Р-119.

ФКУ Упрдор Москва-Харьков нашло подрядчика с помощью открытого конкурса. На участие в отборе было подано две заявки. Контракт 24 января заключен с московским ООО «Строймагистраль». Цена – 1 424 643 752 рублей. Предусмотрен аванс в размере 50%. Срок исполнения контракта – 9 ноября 2026 года, указано в ГИС «Закупки». Датой начала значится 1 апреля, однако в настоящий момент уже устанавливаются информационные щиты, завозятся материалы.

Напомним, в 2023 году был завершен ремонт участка трассы Р-119 с 0 до 6 километра. Его аналогично проводило ООО «Строймагистраль». Цена контракта превышала 736 млн рублей.

ИА “Орелград”