«Строймагистраль» за 1,4 миллиарда отремонтирует участок «Орел-Тамбов»

27.1.2025 | 7:03 Важное, Новости, Строительство, Транспорт

Капремонт планируют провести на 15 километрах трассы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Баннеры о стартующих работах  уже размещены у поселка Малая Куликовка. Капремонт будет проводиться на участке от 6 до 21 километра Р-119.

ФКУ Упрдор Москва-Харьков нашло подрядчика с помощью открытого конкурса. На участие в отборе было подано две заявки. Контракт 24 января заключен с московским  ООО «Строймагистраль». Цена – 1 424 643 752 рублей. Предусмотрен аванс в размере 50%. Срок исполнения контракта – 9 ноября 2026 года, указано в ГИС «Закупки». Датой начала значится 1 апреля, однако в настоящий момент уже устанавливаются информационные щиты, завозятся материалы.

Напомним, в 2023 году был завершен ремонт участка трассы Р-119 с 0 до 6 километра. Его аналогично проводило ООО «Строймагистраль». Цена контракта превышала 736 млн рублей.

ИА “Орелград”


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