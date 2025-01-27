Депутатам доложили о «природной» проверке КСП

Аудитор Контрольно-счетной палаты Орловской области выступила в облсовете.

На заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов выступила аудитор Контрольно-счетной палаты Орловской области Надежда Кутузова. Как уточнили в КСП, среди основных вопросов депутаты рассмотрели итоги проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональной государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».

В рамках указанной программы выделялись государственному казенному «Орелоблохотучреждению». Общий объем утвержденных на 2023 год бюджетных ассигнований составил 14,581 миллиона рублей. В том числе из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов было выделено 5,949 миллиона рублей, на обеспечение деятельности учреждения – 8,431 миллиона рублей, на проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Орловской области – 200 тысяч рублей.

Учреждение освоило 98 процентов бюджетных назначений, за счет всех источников вышло 14,241 миллиона рублей. КСП отмечает, что из указанной суммы 75 процентов, или 10,957 миллиона рублей, ушли на оплату труда. Аудиторы считают, что в учреждении на момент проведения проверки не на должном уровне был поставлен учет основных средств. «На объектах основных средств, находящихся на балансе учреждения, в большинстве случаев отсутствуют инвентарные номера», – следует из отчета КСП.

По состоянию на 31 декабря 2023 года на балансе учреждения числились основные средства на сумму 14,781 миллиона рублей, но их остаточная стоимость составляла 2,68 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2024 года в учреждении числилась дебиторская заложенность в размере 39,2 тысячи рублей, а кредиторской заложенности не было. По итогам проверки КСП выдала предписание, информация о результатах контрольного мероприятия доведена до сведения сотрудников учреждения.

В результате в организации уже «проведена работа по информированию сотрудников о порядке учета, использования и обеспечения сохранности объектов основных средств, находящихся на балансе учреждения, по устранению нарушений в сфере бухгалтерского учета». Кроме того, в соответствие с требованиями трудового законодательства приведены внутренние распорядительные документы, в том числе о возложении обязанности на сотрудников выполнять дополнительную работу.

«В ходе заседания участники также обсудили задачи реализации нацпроектов в сфере агропромышленного комплекса; меры, принимаемые по развитию перерабатывающей промышленности на территории области; готовность сельхозтоваропроизводителей региона к весенне-полевым работам; законопроекты, регулирующие обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения и правоотношения в сфере ветеринарии», – добавили в КСП.

ИА «Орелград»