Детская художественная школа крупно задолжала

Наличие долга выявили ревизоры городской администрации.

Администрация города Орла обнародовала информацию об итогах плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательная «Детская художественная школа». Она проводилась сотрудниками контрольно-ревизионного отдела в соответствии с распоряжением мэрии. Проверка затронула аспекты финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2024 года.

Проверкой установлено, что в соответствии с муниципальным заданием учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. В проверяемом периоде требования муниципального задания к оказанию муниципальных услуг в части выполнения показателей объема на 2022 и 2023 годы были выполнены, претензий тут не возникло. Основная проблема школы, судя по всему, связана с бюджетным финансированием.

«Ввиду недостаточности финансирования расходов на выполнение муниципального задания затраты на содержание имущества, оплату коммунальных услуг, приобретение основных средств и материальных запасов в проверяемом периоде оплачивались в большей доле за счет собственных средств учреждения, – следует из отчета ревизоров. – Кредиторская задолженность учреждения составила на 1 июля 2024 года 6 628 767,53 рублей».

Проверкой также было выявлено небольшое неэффективное расходование денежных средств в сумме 75 822,85 рублей – так ревизоры оценили взыскание со школы пеней и госпошлины за несвоевременные платежи. Для устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в адрес руководителя школы направлено представление. Информация о результатах проверки направлена в управление культуры администрации города Орла – для сведения и контроля в рамках установленных полномочий.

ИА «Орелград»