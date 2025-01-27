В Орловской области стали лучше ловить грабителей

Региональное УМВД отчиталось о работе в 2024 году.

В 2024 году в Орловской области удалось сохранить тенденцию сокращения количества зарегистрированных преступлений. Всего было зарегистрировано 7471 преступление, что на 6,1 процента меньше, чем в 2023 году. Для сравнения, в среднем по ЦФО снижение уровня преступности составило 4,3 процента, в среднем по России – 1,8 процента. Такие данные озвучил начальник Управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков, выступивший с отчетным докладом на расширенном заседании ведомственной коллегии.

Динамика снижения регистрации преступлений отмечается в 22 районах Орловской области, наиболее существенно это проявилось в Знаменском, Хотынецком и Колпнянском районах. В структуре преступности 63,6 процента (4754 преступления) приходится на преступления против собственности, 10,9 процента (815) – на преступные посягательства против личности, 7,1 процента (533) – на преступления экономической и коррупционной направленности, 7 процента (523) – на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«По отдельным видам преступлений отмечается снижение числа совершенных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, угонов автотранспорта, – следует и информации УМВД. – На уровне прошлого года сохранилось количество разбойных нападений, квартирных краж, краж из магазинов, баз, складов. В результате целенаправленной работы удалось обеспечить на стабильно высоком уровне раскрываемость убийств, тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений. На 7,1 процента лучше раскрывались грабежи».

Принятыми мерами оперативно-розыскного характера удалось раскрыть ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс. В целом в результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы в 2024 году было раскрыто 3090 преступлений, установлено 2394 человека, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, задержано 182 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Также установлено местонахождение 50 человек, считавшихся пропавшими без вести, идентифицирована личность шести неопознанных трупов.

ИА «Орелград»